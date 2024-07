Mai alla Juve. Buongiorno: “Non avrei potuto tradire il Toro”

Alessandro Buongiorno ha le idee molto chiare e le ha espresse nel corso della conferenza stampa di presentazione con il Napoli, trovando il tempo anche il modo di celebrare sia

Osimhen e Lukaku

come attaccanti top. L’ex difensore del Torino ha spiegato i motivi che l’hanno portato a scegliere il Napoli: “

ho parlato durante l’Europeo. Ci siamo sentiti molto. Tutto questo mi ha spinto a scegliere l’azzurro“. Anche la Juventus aveva messo gli occhi su Buongiorno, ma non poteva tradire il suo passato: “Ho giocato e sono cresciuto nel Torino, ho letto i nomi a Superga. Mi sembrava di tradire me stesso se fossi andato alla Juventus. Qui l’affetto della gente si fa sentire: sono stato a Napoli e si poteva toccare con mano la passione della gente per il calcio e la squadra. Sono contento davvero per la scelta fatta. Non mi piace fare proclami. Il primo obiettivo è quello di migliorarsi sempre, provando a vincere quante più partite possibile. Il secondo è quello di non deludere i tifosi. Che non significa non sbagliare mai, sarebbe impossibile non farlo. Ma quando siamo in campo dobbiamo dare tutto. Noi stiamo veramente sudando per questa maglia“. Nomi altisonanti tra i difensori che l’hanno ispirato: “

è diventato un altro punto di riferimento per la sua leadership in campo. Questa aurea di leader mi ha sempre spinto ad osservarlo“. In Serie A Buongiorno ha affrontato molti attaccanti e svela quali lo hanno messo più i difficoltà: “

Osi è stato ostico: conosciamo tutti la sua forza e la sua velocità. Per il gioco con il Torino che spesso ci portava a giocare uomo contro uomo, però, devo dire che con Lukaku è stato molto difficile. Ma ci sono tanti attaccanti forti. La cosa che mi aiuta è che li studio moto. Osservo i loro movimenti ed il modo in cui i compagni gli servono i palloni“. Infine, il difensore italiano ha parlato anche del confronto con Kim: “

Non mi piace fare paragoni. Lui è lui e io sono io. Kim è stato un giocatore importante per il Napoli e spero di poterlo essere anche io. Ma penso solo ad aiutare la squadra a raggiungere i migliori risultati possibili“.

