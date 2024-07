Giaccherini: “Conte è un valore aggiunto per il Napoli, ma la rosa è da completare”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Factory della Comunicazione

“Conosco il metodo Conte, per me lui è un valore aggiunto. Un allenatore che ti da qualcosa in più, e mi aspetto che il suo lavoro porti subito i suoi frutti. Il gap con l’Inter è importante, ed è difficile accorciare le distanze, e ritengo che la rosa del Napoli vada completata perché non è ancora così importante.

Il Napoli ha perso un giocatore come Zielinski, che per me è molto forte, e gli acquisti dietro di Rafa Marin e Buongiorno per me non bastano. Bisogna prendere un calciatore importante a centrocampo, e la vicenda Victor Osimhen può creare problemi.

Quindi una volta chiusa la questione, allora prendere un attaccante altrettanto importante. Le partite ormai, però, si vincono con i cambi e la rosa del Napoli per adesso non è all’altezza di squadre come l’Inter. Zerbin è cresciuto tanto e l’esperienza al Monza può avergli portato fiducia per presentarsi al Napoli nella maniera migliore, è uno che ha motore e voglia, sta crescendo e magari potrà essere un Giaccherini di questo Napoli.

Conte lo aiuterà a migliorarsi, perché è uno che fa crescere tanto i suoi calciatori, quindi magari capirà anche a lui di diventare importante. Kvaraskhelia dove lo metti lo metti fa sempre la differenza. Magari negli ultimi anni è stato messo in condizione di puntare sempre gli avversari, quindi in mezzo al campo potrebbe avere più difficoltà nel trovare le posizioni giuste per esprimere le sue caratteristiche. Vorrei lanciare un messaggio a Scampia, vorrei essere vicino a tutte le persone colpite da questa tragedia”.