“Con Conte Buongiorno farà un importante step di crescita”

Angelo Alessio, allenatore, ex vice di Antonio Conte alla Juventus e in Nazionale, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Fare la difesa a tre, o a quattro oppure a cinque cambia molto ed è ovvio che Antonio Conte stia lavorando molto su vari sistemi di gioco. Poi non facendo le coppe si potrà concentrare solo sul campionato, e soprattutto ha in squadra calciatori che sanno cosa vuol dire vincere. Bisognerà concentrarsi soprattutto su di loro, in modo da tirare fuori la loro voglia e trascinare gli altri con il loro entusiasmo. Far lavorare i calciatori adeguandoli alla fatica è importante, perché ti dà un vantaggio ma anche di adeguamento a quelli che sono i ritmi del campionato. Poi quando tutto manca ti appoggi alle conoscenze che hai dal punto di vista tattico e vedere che hai a disposizione tutta la settimana per concentrarsi sul tuo impegno direi che i risultati si vedranno sicuramente. In questi momenti bisogna soltanto lavorare e portare la condizione fisica al top per iniziare bene la stagione. Buongiorno potrà fare uno step ulteriore nella sua crescita con Conte sia per il Napoli che per il futuro della Nazionale“.

Factory della Comunicazione

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com