CdS – Simeone e Ngonge a segno contro l’Egnatia: buone indicazioni dai due azzurri

Il Corriere dello Sport stamane in edicola analizza le prestazioni di Giovanni Simeone e Cyril Ngonge nel test amichevole disputato ieri sera a Castel di Sangro contro gli albanesi dell’Egnatia, in cui sono entrambi andati a segno nel 4-0 ottenuto dal Napoli.

Queste le impressioni del Cholito, subentrato nella ripresa: «Si lavora molto bene ed è bello sentire i tifosi accanto a noi, sono contento, segnare fa sempre bene. Questi per noi sono giorni intensi e sono contento per la rete. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi all’inizio della prossima stagione. Poi vorrei sottolineare che amichevole è solo una parola, in realtà per noi sono sempre partite vere, in campo diamo il massimo per noi e per i tifosi, seguendo le indicazioni dell’allenatore».

Anche dal belga ex Verona sono arrivate indicazioni positive, coronate dalla rete messa a segno nel finale: «Stiamo lavorando in modo intenso ma ci sta, è giusto così, c’è grande atmosfera, siamo una famiglia. Stiamo facendo le cose per bene e lo si è visto. Conte? Le sue istruzioni sono chiare e questa partita, come le altre, è servita per trasferire in campo ciò che ci viene detto durante gli allenamenti. E’ stata una bella gara, continueremo a dare il massimo in allenamento per fare una bella stagione. Ruolo? Già in passato ho agito come trequartista dietro la punta, per me cambia poco perché, ripeto, mi sto trovando bene seguendo i consigli e le direttive di Conte».