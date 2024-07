“Al Napoli di Conte manca un centrocampista di resistenza”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, direttore sportivo deled ex scout nelladi: “Nel calcio, stare fuori è sempre più facile rispetto alla gestione interna. Si fa fatica a dare dei giudizi senza conoscere nello specifico le dinamiche. Bisogna attendere le evoluzioni strategiche del club. Quando una società si affida ad un tecnico come, si affida anche ad un manager che, dunque, ricopre più ruoli. La situazione dila si conosce da tempo. Il primo a volerla risolvere è, ma si sta lavorando per cercare di risolvere la questione attaccante. Ciò detto, vedo un tecnico molto coinvolto dalla passione della piazza ed entusiasta. Adesso ci si ritrova in una situazione completamente diversa. Il calcio, però, è questo. Si vive di fasi e di momenti. Continuo a pensare che gli addetti ai lavori conoscano il valore di un giocatore forte e dalle grandi potenzialità. Ci sarà da conciliare le richieste del Napoli e le possibilità degli altri club. Probabilmente, da qui a poco tempo avremo delle risposte in quella che è una dinamica sicuramente più articolata rispetto ad un anno fa. Altri assetti tattici? Assolutamente sì. Considerotra i migliori allenatori al mondo, sia per la preparazione tattica che per l’atteggiamento dei calciatori. Adesso il tecnico sta lavorando ad una difesa a tre, ma mi aspetto che possa cambiare qualcosa in corsa. Quando ero alla, guidata proprio da, lavoravamo per prendere giocatori per tre moduli diversi, due con la difesa a tre ed uno con la difesa a quattro.non è un allenatore che ha delle preclusioni. Naturalmente, ha bisogno di giocatori che siano in forma e che abbiano determinate qualità. Parliamo di una squadra che ha degli obiettivi importanti. Servono qualità atletiche importanti. Difatti, gli esterni sono chiamati a coprire il campo ed entrambe le fasi. Più in generale, il gioco dirichiede sempre tanta intensità. Per questo,lavorerà sui giocatori e sulla loro capacità di dare sempre il 101%. Credo che aldi adesso serva un centrocampista di resistenza, di forza, che dia l’equilibrio giusto. Sono qualità fondamentali per il centrocampo di, tali che possono renderlo il fulcro del suo gioco e consentirgli di avere il pallino del gioco in mano, anche cambiando assetto a gara in corso.? Potrebbe rispecchiare le richieste di. Ad oggi, però, siamo al di fuori dal contesto di lavoro del mister e del suo staff. Sono soltanto loro, al netto del lavoro quotidiano, a sapere quali giocatori possono essere utili alla causa del nuovo. Scambio? Tutto dipenderà dai due allenatori. È uno scambio tra due squadre importanti.sa che, se andrà a, troverà un grande allenatore, così come. Qualche possibilità può esserci“.