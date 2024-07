Kvara meglio di Leao, Giaccherini terrebbe Osimhen: “Sposta gli equilibri”

Ai microfoni del CdS l’ex azzurro Giaccherini ha espresso le sue opinioni in merito al Napoli:

Factory della Comunicazione

Senza girarci intorno: secondo lei il Napoli può lottare per lo scudetto?

«Conte può fare tanto per la squadra, ma servono anche i giocatori. Il Napoli è competitivo negli undici di base, ma ha ancora bisogno di qualche rinforzo per diventare più completo. Va bene il lavoro dell’allenatore, ma occorrono la stessa qualità e profondità di rose come quella dell’Inter».

Le piace Osi?

«È uno che sposta gli equilibri. Anche a centrocampo e in difesa manca qualcosa, però Buongiorno è un gran colpo. Futura colonna della Nazionale. Con Conte può crescere in maniera esponenziale».

Torniamo su Osimhen. E aggiungiamo Lukaku: chi preferisce?

«Romelu ha fatto cose super con Conte, è un gran centravanti, ma oggi mi terrei Osi. Pochi in Europa come lui: fa reparto da solo, corre dietro agli altri. Certo l’anno scorso non era al top fisicamente e psicologicamente, ma se ci fossero le condizioni per restare… Se andasse via perderebbe un’occasione: con Conte potremmo rivedere la magica coppia con Kvara». Altro uomo copertina, Khvicha.