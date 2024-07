Conte cuore napoletano: “Grazie di tutto l’affetto, ma non vorremmo dimenticare la tragedia di Scampia”

Antonio Conte, ieri, da Piazza del Plebiscito di Castel Di Sangro, dove il Napoli si trova per il secondo ritiro di preparazione, ha presentato il suo staff, prima però ha parlato ai tantissimi tifosi accorsi per acclamarlo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Antonio Conte parla da napoletano alla gente di Napoli riunita per lui in Piazza del Plebiscito. Il cuore di Castel di Sangro che richiama quello di una città ferita. Il signor Antonio non dimentica, non vuole: «Grazie di tutto l’affetto che ci state dando, non ho mai avuto un’accoglienza del genere: siete un popolo unico. Ma non vorremmo dimenticare la tragedia di Scampia: siamo vicini alle famiglie delle vittime e cercheremo di essere d’aiuto in qualche modo, come ha detto anche il nostro capitano».

Factory della Comunicazione

Stadio pieno e almeno 2.500 in piazza per la presentazione di Conte e dello staff. «Siete un popolo unico, meraviglioso, incredibile. Dobbiamo essere orgogliosi di rappresentarvi e darvi grandi gioie per ripagare tutto l’amore che ci regalate senza aver ricevuto ancora nulla», continua il tecnico dal palco. La gente gli dedica un’ovazione e canta per lui. Conte sorride ma torna serio quando parla della tragedia di Scampia: «Sono cose tremende che ci toccano in un momento di gioia. Ricordiamolo sempre, ragazzi, bisogna vivere la vita perché ogni giorno è una grande gioia. Forza Napoli». È commosso. E sono brividi”.