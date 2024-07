Vent’anni fa l’aspirante patron del Napoli promise ai tifosi: «Torneremo in A»

, storico patron del Perugia. Voleva il Napoli, assicurava di avere i soldi per acquistare il titolo sportivo del club e per rilanciare la squadra. E proprio vent’anni fa, il 26 luglio, organizzò con una schiera di ultrà azzurri la “Notte dell’orgoglio partenopeo” al San Paolo. Non si giocava una partita, si faceva una (triste) festa per la società che era a un passo dall’inevitabile fallimento.

Salvatore Naldi , presidente in un durissimo biennio, tra la salvezza conquistata all’ultima giornata nel 2003 e il crac del 2004, aveva fatto quanto nelle sue possibilità prima di portare i libri contabili in tribunale, inevitabile passaggio verso il fallimento della gloriosa società fondata il 1° agosto del 1926. Sulla scena, anzi nella stanze della Fallimentare a Castel Capuano, era apparso il pittoresco Luciano Gaucci , storico patron del Perugia. Voleva il Napoli, assicurava di avere i soldi per acquistare il titolo sportivo del club e per rilanciare la squadra. E proprio vent’anni fa, il 26 luglio, organizzò con una schiera di ultrà azzurri la “Notte dell’orgoglio partenopeo” al San Paolo. Non si giocava una partita, si faceva una (triste) festa per la società che era a un passo dall’inevitabile fallimento.