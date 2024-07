Mercato, l’attacco del Napoli è al completo. Parola del ds Manna

Giovanni Manna, ds del Napoli, siede al fianco di capitan Di Lorenzo sul palco del teatro Tosti di Castel di Sangro per simboleggiare la fine di un’epoca e l’inizio della nuova era: «Siamo qui per mettere la parola fine a una telenovela estiva. Penso che sia inopportuno e non corretto parlare di mercato, quindi preferirei evitare e sottolineare un altro aspetto: sono con Giovanni perché siamo tutti una cosa sola». Stessa squadra, stessi obiettivi.

Eppure, l’incontro andato in scena nella giornata di ieri – riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola – offre una chance troppo ghiotta per non tracciare un primo bilancio. E per non fare un punto sulle trattative e sulle storie di ognuno. Anche le più spinose, come quella riguardante Victor Osimhen. Oltre al futuro del nigeriano, a due settimane esatte dall’esordio ufficiale contro il Modena in Coppa Italia, è in dubbio anche il futuro del Cholito Simeone. Così Manna: «Ripeto: sono qui per dare un segnale di unità, per farvi capire che siamo tutti una sola cosa e che insieme dobbiamo costruire qualcosa di nuovo. Con valori importanti. Detto questo, con Osimhen, Simeone e Cheddira in attacco siamo coperti. Poi, è chiaro, fino al 30 agosto faremo le nostre valutazioni».