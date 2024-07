Losapio: “Lo scambio Raspadori-Chiesa è ancora possibile”

ANDREA LOSAPIO A RADIO MARTE: “Lo scambio Raspadori-Chiesa è ancora possibile, in teoria, ma non adesso. L’ala della Juventus – ha detto il giornalista di Tuttomercatoweb.com a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – guadagna 5 milioni alla Juventus e chiede di più: costerebbe tanto. Hermoso scaricato dal Napoli con un comunicato? La verità è che il Napoli ci ha provato, ma è lo spagnolo che vuole qualcosa in più, un Milan o un’Inter per giocare le coppe. Magari va in Arabia, stiamo a vedere. Il Napoli in quel ruolo è coperto e si è fermato ad uno stipendio da 3,5 milioni, contro i 5 richiesti sin da subito. Brescianini piace e, dopo la trattativa con l’Atalanta, è stato praticamente bloccato dal Napoli: appena uscirà un azzurro il club conta di definire l’acquisto. Per quanto riguarda le altre big, con le trattative per Soulè e Dovbyk la Roma staì effettivamente cambiando strategia, perché a José Mourinho non hanno mai preso nessuno, solo innesti a zero, per quanti forti come Paulo Dybala. Dovbyk è un ottimo giocatore, c’è un’offerta da 35 milioni per il Girona e 3,5 milioni per lui, somma che gli fa preferire la capitale all’Atletico Madrid”.

