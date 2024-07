Le parole di Floro Flores su Di Lorenzo

L’ex azzurro Antonio Floro Flores è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre su Radio Marte per parlare di Di Lorenzo e tutte quello che circonda l’ambiente Napoli: “Ho sempre difeso Di Lorenzo e lo farò sempre. Perché stimo molto il calciatore e perché capisco certe situazioni. Ho detto, quando interrogato sull’argomento, che se Conte- ha detto l’allenatore Allievi del Benevento ed ex azzurro a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – si fosse sbilanciato nel chiedere la conferma del capitano, quest’ultimo non si sarebbe mosso: è andata proprio così. Quando potremo vedere il Napoli al top? Non prima di ottobre. Ci sono novità da metabolizzare, il Napoli di Conte lo vedrete a settembre-ottobre, ed un Napoli forte forte lo vedremo solo l’anno prossimo. chi ci guadagnerebbe davvero, tra Napoli e Juventus, in uno scambio tra Raspadori e Chiesa? Può essere un bene per entrambi i calciatori, perché possono trarne un beneficio: Raspadori si adatterebbe alla grande al modulo di Motta, mentre Chiesa può agire sulle due fasce e con Conte si troverebbe alla grande. Parliamo di ragazzi straordinari ma che devono giocare e non possono restare in panchina. Raspadori è un patrimonio del calcio italiano. Se fossi il Napoli, lo terrei, perché a me piace moltissimo ed ha grandi doti. Però per il bene del ragazzo, se fossi in lui, spererei di fare lo scambio per provare a giocare di più”

Factory della Comunicazione