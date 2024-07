Il Napoli ad un passo da Brescianini

Il Napoli ha deciso di puntare fortemente su Marco Brescianini del Frosinone, il club azzurro lo ha individuato come profilo giusto per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. I partenopei sono in trattativa avanzata con il Frosinone, società con la quale vanta ottimi rapporti. La chiusura potrebbe arrivare a stretto giro. A tal proposito ne ha parlato Stefano Martini, giornalista di Tuttofrosinone.com, ai microfoni di Radio Capri: “Brescianini preferisce l’Atalanta per la Champions League? Non so chi preferisce, ma il Napoli è sicuramente davanti. Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare anche l’ufficialità dell’acquisto da parte del club partenopeo. Offerta? 10 milioni più 2 di bonus. L’Atalanta si è fermato a 10″.

Il giornalista prosegue: “Brescianini può dare sicuramente una mano in fase offensiva, perché ha il senso del gol. E’ un giocatore riesce ad abbinare la fisicità alla qualità. Può essere sicuramente un valore aggiunto del Napoli di Conte. Brescianini si sta allenando sempre con la squadra, anche il Frosinone sta caricando dal punto di vista fisico. Brescianini non farà fatica a raggiungere il livello di condizione fisica del Napoli. Può anche giocare nei due dietro la punta: è un giocatore molto duttile. A centrocampo ha ricoperto tutti i ruoli. Nel Napoli può giocare sia a centrocampo che nei due dietro la punta”.

“Cheddira? Credo che, sicuramente, per caratteristiche e senso di sacrificio abbia tutte le caratteristiche che piacciono a Conte. L’anno scorso, soprattutto nella seconda parte della stagione, ha avuto una crescita a livello realizzativo. Cheddira è sicuramente un giocatore che può far parte della rosa del Napoli, visto che dà veramente tutto ogni volta che scende in campo”, ha concluso il giornalista.