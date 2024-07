De Canio: “Conte non ha bocciato Folorunsho e Cheddira”

GIGI DE CANIO A RADIO MARTE: “Conte riesce sempre a farsi seguire dai giocatori che allena. Chi può fare un exploit con lui? Ha fatto subito capire – ha detto l’allenatore ex azzurro a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – una cosa molto importante: quasi tutti i giocatori acquistati l’anno scorso, Conte non li vuole: a lui non servono, non li ritiene adeguati ad un calcio che deve avere una mentalità vincente. Questo è molto significativo per capire anche il passato, per darsi una spiegazione su quanto accaduto l’anno scorso. Conte non ha bocciato questi ragazzi perché non siano bravi, ma perché servono tante caratteristiche e qualità, se vuoi essere un vincente. Conte ha vinto tanto da giocatore e da allenatore: chi più di lui può riconoscere il prototipo di un vincente?! Se boccia tanti giocatori, vuol dire che l’anno scorso va riletto anche in chiave diversa. Nel momento in cui si sono fatte delle scelte, a livello di competenza non c’erano le cose chiare. Se avete notato Conte non ha bocciato Folorunsho e Cheddira, che vengono dalla gavetta in Serie B e da piccole squadre, e questo la dice lunga sulla mentalità dell’allenatore: è la voglia di arrivare e di affermarsi, per Antonio, che fa la differenza. Conte sta mettendo insieme un gruppo che proprio ragioni in questo modo”.

