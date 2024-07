Castel di Sangro, fase tattica a porte chiuse: Politano alza bandiera bianca

La fase tattica come sempre si è svolta a porte chiuse – sul campo B – lontano da occhi indiscreti. Una volta in campo, si sono visti i nazionali che sembrava dovessero recuperare il lavoro fatto dai compagni in Trentino. Poi però via via anche il resto della truppa si è sottoposta alle cure del preparatore atletico, si legge su Il Mattino.

Kvaratskhelia ha accusato la fatica, ha fatto un pit-stop salvo poi tornare in campo e completare la lunga ed estenuante sessione di lavoro atletico. Sul finire della seduta di lavoro si registra anche qualche piccolo – quasi fisiologico – acciacco figlio della dura sessione di ripetute e del duro lavoro di fondo.