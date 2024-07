Sky: “Lukaku in stand by, ecco i tre cha piacciono a Manna”

“ Sull’affare Lukaku siamo in una fase di standby, si cerca di tirare sul prezzo come in ogni trattativa: il Chelsea chiede 35 milioni, mentre il Napoli vuole spendere meno. Vale anche per Osimhen al Paris Saint-Germain. Oggi – ha detto il giornalista Marchetti Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – il prezzo del nigeriano è alto e il PSG sta cercando di capire come abbassarlo, mentre il Napoli vuole tenerlo su: la clausola è un’indicazione e De Laurentiis non vorrebbe allontanarsi troppo da questo parametro. Finché non si sblocca l’affare con i francesi, non si può chiudere per Lukaku. Si stanno definendo, intanto, gli accordi del contratto personale: sarà un triennale da 6 milioni più 3 di bonus. Insomma, stanno già ragionando sul sostituto di Osimhen, a dimostrazione che il nigeriano andrà via, sennò non saresti arrivato così in profondità con Lukaku. David Neres e Berardi interessano di sicuro al Napoli, come anche Gudmundsson. Il club azzurro può rinforzarsi sugli esterni in vista della prossima stagione, ma non sappiamo ancora come, perché il dsManna ha dimostrato di seguire strategie diverse. Il Napoli era anche su Greenwood: non si escludono sorprese. La strategia può essere duplice: puoi prendere qualcuno a condizioni favorevoli come Berardi, infortunato e attualmente in Serie B, ma anche altri che costano tanto. Si sondano varie piste. Sono ragazzi monitorati, come altri. Sulla stessa tipologia di giocatori c’è anche la Juve, che sta per cedere Soulè alla Roma. Il Napoli fa considerazioni anche sul tipo di utilizzo che si farà di Kvara, Politano, Ngonge e Raspadori: aggiungerne uno vuol dire aumentare la concorrenza e non capire il minutaggio. Brescianini che acquisto sarebbe? E’ chiaro che se facessi un paragone con Fabian Ruiz, Elmas o Zielinski direi una bugia sostenendo che la nuova mediana sia forte come quella di allora, ma è pur vero che è cambiata la filosofia di gioco e si punta su altri principi. Hai ancora Lobotka e Anguissa, due profili validi e in linea con lee idee Conte, mentre le riserve sono giovani ed hanno grande prospettiva”

Factory della Comunicazione