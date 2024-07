“Situazione Osimhen diventata allucinante! Ingaggio pesante, se resta ci saranno problemi”

Claudio Anellucci, agente Fifa, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club – speciale calciomercato del mercato del Napoli.

Senza la cessione di Osimhen, il mercato del Napoli fatica a sbloccarsi…

“Devo essere sincero, trovo tutto molto assurdo, allucinante. C’è qualcosa che non mi torna… Potrebbe essere stato un errore quello di far capire, a stagione in corso, che Osimhen fosse destinato a lasciare il Napoli con una clausola pazza ed un ingaggio pari a dieci milioni. Difatti, quando decidemmo, insieme al presidente di mettere una clausola per l’acquisto di Cavani, eravamo noi agenti a dover portare un’offerta al Napoli. Cominciammo a lavorare quattro o cinque mesi prima per poter arrivare in tempo. Nel caso di Osimhen, hai avuto quasi un anno per trovare una squadra. Eppure, siamo oltre la metà del calciomercato e sei incartato. Se hai intenzione di fare una operazione colossale come questa, devi lavorare per far uscire il giocatore. Non si può arrivare a tre settimane dall’inizio del campionato senza sapere se il calciatore uscirà. Lo trovo folle!”.

Quante responsabilità ci sono dell’entourage di Osimhen?

“Del 99%. Vi faccio una domanda: se Osimhen non trovasse nessuna squadra, sapete cosa vorrebbe dire? Vuol dire che devi tenere un giocatore con un contratto folle, che guadagna più dell’allenatore, tra i migliori in assoluto, ed il triplo dei propri compagni. Saudi Pro League? Molti dicono sia un paradiso, ma è un paradiso degli elefanti. Sono in tanti a lasciare dopo un anno. Il problema sono i costi esorbitanti dell’operazione. Si dovrebbero spendere 130 milioni per il cartellino e 10 per l’ingaggio, non ci si avvicinerebbe nessuno. Sappiamo quali sono stati i problemi nello spogliatoio, ma Victor deve andare via dal Napoli. Un ingaggio come il suo, infatti, pesa in uno spogliatoio”.