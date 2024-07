Serie B: Ecco chi è la favorita secondo i bookmakers

Si parte il 16 agosto con Brescia-Palermo, anticipo di lusso di una Serie B quasi del tutto rivoluzionata: delle 20 squadre che si presentano ai blocchi di partenza, ben 10 hanno infatti cambiato allenatore rispetto alla scorsa stagione. In attesa del completamento delle rose, scopriamo come cambiano le quote della Serie B con le favorite per la promozione sui principali siti di scommesse.

Per i bookie, secondo quanto riportato dalla gazzetta, è il Palermo la grande favorita per la vittoria della Serie B: i rosanero di Dionisi, dal 2022 di proprietà del gruppo dello sceicco Mansour, sono in lavagna a 4.50 su Better e Goldbet, ma si scende a 4.00 su Sisal e Betway.