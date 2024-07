Lindstrom: “Quello passato è stato un anno duro, non vedo l’ora di iniziare”

Jesper Lindstrom è ora un giocatore dell’ Everton. Le sue prime parole: «Mi sento molto bene. È fantastico rappresentare l’Everton. Questo è un grande club, con una grande storia, un buon stadio e, come ho visto, anche ottime strutture. In realtà ho sentito parlare dell’interesse dell’Everton un po’ di tempo fa, non solo da ora ma anche in passato. L’Inghilterra è molto simile alla Danimarca, quindi mi sentirò a casa in fretta. Ho parlato con l’allenatore (Sean Dyche). Sembra che gli piaccia il modo in cui gioco a calcio e che potrei essere una buona scelta per la squadra con la mia velocità, quindi ora voglio dare il massimo. So che si fida di me e questo è un altro motivo per cui sono qui: perché ho bisogno di quella fiducia dall’allenatore e ho bisogno della fiducia dei miei compagni di squadra. Sono pronto a dimostrare loro che posso aiutare. L’anno scorso è stato un anno duro per me, ma sono così felice di essere qui ora e non vedo l’ora di iniziare. Sono un giocatore veloce con una buona tecnica e un buon tiro, quindi penso di poter aggiungere velocità nei contropiedi e posso giocare in diverse posizioni: come numero 10, come ala. Darò il massimo. Mi piace segnare gol, fornire assist e creare occasioni. Spero di poterlo fare qui, so di poterlo fare qui. So come gioca la squadra e ho dei compagni di squadra molto bravi. Sono pronto a dare tutto”.

Factory della Comunicazione