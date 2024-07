Ecco cosa pensa Schwoch sull’eventuale acquisto di Brescianini

“Brescianini può essere un buon acquisto ma se il Napoli punta a lottare per lo scudetto – ha detto l’ex azzurro Schwoch a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – il mediano del Frosinone può essere un contorno. Certo l’acquisto che doveva fare il Napoli era un acquisto di qualità ma per farlo devi investire una cifra importante e non so quanto il Napoli possa e voglia fare un investimento importante anche per un centrocampista che magari adesso deve fare la riserva di Cajuste. Certo non è facile fare il mercato del Napoli visto che si è legati alle sorti di Osimhen. Dal canto loro le squadre che cercano il nigeriano sanno che per il Napoli la cessione è quasi una priorità e perciò ognuno fa i propri interessi. Credo che Lukaku si presenterà in forma proprio perché c’è Conte che ha speso il suo nome come sostituto di Osimhen e questa fiducia deve essere ripagata fin da subito. E tu calciatore sai che devi arrivare già pronto fisicamente davanti a Conte visti i carichi di lavoro importanti. Il Napoli l’anno scorso ha fatto un campionato brutto e questo ha abbassato forse il valore dei giocatori. Che, però, sono gli stessi che vinsero lo scudetto. Quindi bisogna ragionare sempre in un’ottica diversa da quella del tifoso o di chi guarda solo ai risultati. Secondo me l’attuale undici, con Lukaku o Osimhen in attacco, potrebbe arrivare fino alla fine e lottare per le prime posizioni della classifica. Poi bisognerà vedere anche come giocarsela. Secondo me Di Lorenzo potrebbe fare anche il braccetto di destra. Va valutato come giocherà Conte ma la squadra, se fosse confermata così, è buona. Importante l’inserimento di Buongiorno che, secondo me, è uno dei centrali più forti che abbiamo in Italia, bravo coi piedi. L’anno scorso era il centrale che si alzava per andare a farsi proiettare in mezzo al campo per poi sviluppare l’azione. È un acquisto molto azzeccato. Se dovessi intervenire ancora sul mercato dovrei trovare un’alternativa a Lobotka e a Lukaku – dal momento che è impensabile cedere Simeone e vendere Osimhen perché se dovesse farsi male Lukaku punta centrale chi gioca? Cheddira? Non ha mai giocato in una squadra in Serie A che punta così in alto. Giocare con una pressione così alta non è semplice. E quindi interverrei in questa zona del campo

Factory della Comunicazione