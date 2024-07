Corsport – Conte ritrova Kvara a Castel di Sangro: il georgiano è carico per la nuova stagione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla dell’arrivo in ritiro di Kvaratskhelia:

“Eccolo, Kvara. Pimpante, pronto, tirato a lucido dai chilometri in bici macinati in Georgia durante le vacanze, insieme con il resto dei programmi di lavoro che lo staff di Conte aveva già provveduto a spedirgli. Come a dire: ha conosciuto l’allenatore che l’ha blindato, che l’ha chiuso in cassaforte e l’ha fatto sentire indispensabile prima ancora d’incontrarlo di persona (ieri). Sia chiaro: la fama del tecnico lo precede e la sua presenza è stata fondamentale per spazzare via la questione del Psg, una mega offerta di stipendio da 11 milioni che avrebbe messo in difficoltà chiunque, ma i risultati sono andati ben oltre le aspettative.

Sì. E Khvicha, giovane scaltro di poche parole e molte magie con il pallone, li ha racchiusi in una frase social tanto minimal quanto efficace postata su Instagram: «Nuova stagione, nuovi sogni, nuovi obiettivi». Lo ha scritto in inglese, ma è perfettamente comprensibile da Napoli a Tbilisi, passando per Parigi. Kvaratskhelia ha fatto da sé: ha chiuso il mercato e ieri ha cominciato a lavorare a Castel di Sangro. E d’accordo, magari le gambe non rulleranno ancora al ritmo degli illusionisti, ma una cosa è parsa molto chiara: il sorriso è già quello dei grandi show.