CdS – A Castel Di Sangro il ritorno degli assenti di Dimaro, c’erano tutti tranne due (tre)

Il Napoli è arrivato ieri a Castel Di Sangro per la seconda fase di preparazione dopo il ritiro di Dimaro Folgarida, e stavolta c’erano proprio tutti, tranne Lindstrom e Ostigard ormai in viaggio verso altre destinazioni, e Olivera, ancora in vacanza dopo gli impegni con la sua nazionale, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il gioco delle coppie è la regola azzurra del mercato: nel momento in cui uscirà un giocatore, allora il Napoli comprerà un altro. Tutto chiaro, tutto scritto. Antonio Conte ha inaugurato ieri il ciclo di preparazione a Castel di Sangro, allo stadio Teofilo Patini, mentre il ds Manna non ha mai smesso di tessere la tela di una campagna acquisti che per il momento ha prodotto tre acquisti – Spinazzola, Marin, Buongiorno – e due cessioni. I grandi assenti della seconda fase: a Dimaro non c’erano i nazionali, puntualmente ricomparsi ieri ad eccezione dell’assente giustificato Olivera, mentre in Abruzzo non sono sbarcati Jesper Lindstrom e Leo Ostigard, presenti in Trentino. Non convocati, ormai in viaggio verso altre destinazioni. Entrambi: Lindstrom è arrivato ieri a Liverpool per svolgere le visite mediche con l’Everton, un’operazione complessiva da 25 milioni di euro; i Toffees verseranno 3 milioni per il prestito oneroso e avranno la possibilità di esercitare il diritto di riscatto versando 22 milioni a fine stagione. Ostigard, invece, sta mettendo a posto gli aspetti personali con il Rennes: Manna ha già chiuso in ogni dettaglio la sua cessione per 7 milioni di euro, due in più rispetto al prezzo pagato per il suo acquisto nell’estate precedente allo scudetto. Ottima operazione. E un incasso totale da 10 milioni (in attesa del riscatto di Lindstrom, certo)”.

