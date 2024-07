Brescianini al Napoli, un jolly per il centrocampo di Conte

Poi c’è la voce del gioco delle coppie a centrocampo. Un altro marcantonio alla corte di Antonio. Il marcantonio è Marco Brescianini, 24 anni e 188 centimetri di stazza in arrivo dal Frosinone; il suo nuovo mentore è il tecnico del Napoli, Conte. Il centrocampista centrale, capace di adattarsi in più ruoli della mediana, ha raggiunto un’intesa con il club azzurro che è pronto a versare circa 12 milioni di euro nelle casse dei ciociari per il suo cartellino. Brescianini è reduce da una stagione più che soddisfacente sul piano personale condita da quattro gol e due assist in A che però non sono bastati ai leoni frusinati per scongiurare la retrocessione patita all’ultima giornata allo Stirpe. Per il centrocampista scuola Milan (ai rossoneri andrà il 50% della rivendita del giocatore) però restano aperte le porte della massima serie. Il profilo è di quelli che piacciono a Conte. Giocatore duttile e strutturato, forte fisicamente, capace di fare da argine e dotato di una certa confidenza con la rete. L’accordo con il suo agente, Riso (lo stesso di Buongiorno) si è chiuso con una stretta di mano. Prima dell’ufficialità, però, il Napoli intende seguire la nuova politica di mercato dell’uno a uno: per un giocatore in uscita eccone un altro in entrata. Le partenze di Lindstrom (Everton, prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni) ed Ostigard (destinato al Rennes che verserà al Napoli sette milioni) più quelle probabili di Gaetano (Cagliari in vantaggio sul Parma) e probabilmente Cajuste di fatto lasciano più di una casella aperta. Il diesse Manna ha già pronta la soluzione. Il Napoli è tornato all’attacco per il centrocampista scozzese Billy Gilmour, 23 anni del Brighton con i contratto in scadenza l’anno prossimo. Il club azzurro ha messo sul piatto 10 milioni di euro per lo scozzese.

Fonte: Il Mattino