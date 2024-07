Particolarmente emozionato, per la sua prima volta a Castel Volturno

Alessandro Buongiorno. Il nuovo centrale di Conte è in città da inizio settimana. Lunedì aveva mangiato una pizza alla Sanità. Sta per cominciare un’avventura speciale, la prima lontano da casa, da Torino, dal Torino, in un club che ha creduto nelle sue qualità seguendo le indicazioni di Conte. Sarà il suo centrale di riferimento in un reparto affollato con tante soluzioni e diversi jolly, come Rafa Marin e Rrahmani che potranno alternarsi al centro o a destra come braccetti. La grande novità, dietro, oltre ai volti nuovi, sarà rappresentata da Mathias Olivera, il grande assente dei primi giorni del secondo ritiro. L’uruguagio ha salutato la Coppa America solo il 14 luglio, è ancora in vacanza e raggiungerà i compagni per l’ultima settimana. Olivera con Bielsa in nazionale ha giocato da centrale mancino in un reparto a due e Conte lo considera adatto a fare il difensore a sinistra per il suo Napoli. Fonte: CdS

