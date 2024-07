Maradona: Ecco quando verrà messa la sua maglia all’asta

Il business Maradona è senza fine. Il 2 agosto Sotheby’s mette all’asta un’altra maglia indossata da Diego nel Mondiale del 1986, vinto dall’Argentina di cui era il capitano.

Nel 2022 quella di colore azzurro, regata al centrocampista dell’Inghilterra Hodge dopo la vittoria nei quarti di finale, venne venduta dalla stessa casa d’aste di New York per circa 8,5 milioni di euro. E scoppiò un caso perché la ex moglie di Maradona, Claudia Villafane , e le loro figlie Dalma e Gianinna fecero un esposto per bloccare la vendita dichiarando che quella maglia non era originale, al contrario di quanto affermato dai periti.

Come riportato da ilmattino, la maglia messa stavolta all’asta, con l’obiettivo di raccogliere fino a un milione di euro, era stata indossata da Maradona nella successiva partita, la semifinale contro il Belgio. Diego la regalò al portiere Jean Marie Pfaff e gliela autografò a distanza di trent’anni. Pfaff ha deciso di mettere in vendita la maglia biancoceleste numero 10 dopo averla tenuta in esposizione preso il museo di Beveren.