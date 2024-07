Effetto Conte all’ennesima potenza: già sold-out l’amichevole contro il Girona

Ecco, le richieste sono migliaia per assistere agli allenamenti in Abruzzo. Il sindaco Angelo Caruso dice: «A me non pare che ci sia differenza con i numeri di presenze dell’anno scorso, quello dello scudetto». Effetto Conte, all’ennesima potenza. Il primo cittadino di Castel di Sangro farà gli onori di casa al presidente Aurelio De Laurentiis (atteso solo sabato), anche se il quartier generale del Napoli è, ancora una volta, a Rivisondoli, una manciata di chilometri più in su, dopo Roccaraso. Anche perché in questa maniera l’hotel è più facile da blindare, visto che per raggiungerlo c’è un lungo sentiero presidiato dalla security del club azzurro. Si legge su Il Mattino.

Con la presenza anche qui degli uomini della Digos di Napoli. Difficile trovare i biglietti per le tre amichevoli in programma (per quella con il Girona è già tutto esaurito) ma anche per le sedute aperte al pubblico (la capienza del Patini è di circa 7.300 posti a sedere). Anche qui saranno molte le seduta a porte chiuse (in Abruzzo, a dire il vero, le hanno fatte tutti i suoi predecessori ovvero Gattuso, Spalletti e Garcia). Conte, però, le farà tutti i giorni. La prima parte del lavoro è quasi sempre senza pubblico, con un lavoro lontano da spie e curiosi, in quello che è chiamato campo B: poi, la seconda parte aperta ai tifosi. Il Napoli è l’unico club italiano a mostrarsi così ai propri fans.