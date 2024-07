CdS: “Conte/Manna, ecco a chi piace Brescianini”

“Operazione Osimhen? Credo si andrà verso lo sconto del cartellino, perché nessuno è intenzionato a pagare la clausola. L’anno giusto per vendere Osimhen – ha detto la giornalista Eleonora Trotta del Corriere dello Sport e di Calciomercato.it a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- è passato, era l’estate scorsa. Tra problemi fisici e la stagione disastrosa della squadra nessuno spende oggi oltre 100 milioni di euro. Il mercato è cambiato, si vede anche dalla Juventus che non riesce a vendere i giovani calciatori. Koopmeiners sogno proibito del Napoli? Si parla di una deadline dell’Atalanta, ma io a queste cose non ci credo. L’accordo che ha Giuntoli con Koopmeiners è lo stesso che aveva quanto era il DS del Napoli. I bianconeri devono vendere Soulè e Huijsen, dunque con quei soldi prenderanno l’olandese. Da quello che so, il giocatore vuole solo la Juve. Tra l’altro, Giuntoli quando blinda degli accordi riesce poi quasi sempre a concretizzarli. Tweet del Napoli su Hermoso? In linea di massima, è una conferma per Natan. Tuttavia, ricordiamo la storia del brasiliano: non era stato preso per fare il titolare, tanto è che prima di andare al Napoli era vicino al Sassuolo. Quindi, si pensava a Natan come un giocatore di quel livello. Dunque, con la conferma di Natan, il quale so che piace a Conte, la difesa è completa. Brescianini o il Napoli vuole centrocampista di livello più alto? È un chiodo fisso di Manna, più che di Conte: piace moltissimo al direttore sportivo. Da Frosinone dicono che l’Atalanta abbia un piccolo vantaggio, ma è una corsa a due. Tutto dipende da Koopmeiners e le tempistiche degli azzurri: quando Gaetano andrà via – o se andrà via – con il giocatore che vuole andare Cagliari, il Cagliari lo vuole acquistare – ed è tutto apparecchiato – noi capiremo chi potrà arrivare prima su Brescianini”.

Factory della Comunicazione