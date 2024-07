CdS – Campagna abbonamenti, superata quota 15000

Il Napoli partirà oggi per il secondo ritiro di preparazione, quello di Castel Di Sangro, e la campagna abbonamenti va già a gonfi vele, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Superata quota 15.000 per gli abbonamenti. La campagna dallo slogan «Ripartiamo Con Te», gioco di parole nell’annata dell’arrivo di Conte in panchina, è partita il 10 luglio. Le prime fasi di vendita sono state dedicate ai vecchi abbonati, in totale 22.000, che potevano e possono ancora godere di tariffe scontate. I fedelissimi che hanno intenzione di cambiare posto o settore potranno farlo fino alla mezzanotte di oggi. Da lunedì alle 12, invece, partirà la vendita libera che terminerà il 9 agosto a mezzanotte oppure al raggiungimento della dotazione massima messa a disposizione dalla società pari a 25.000 tessere. In totale, dunque, ne restano a disposizione poco meno di diecimila per chi, da vecchio abbonato vorrà cambiare posto o settore, o per i nuovi pronti a prenotare il proprio sugli spalti per le diciannove gare di campionato (ad un prezzo a gara in media di 14 euro) più quella valida per i trentaduesimi di Coppa Italia del 10 agosto alle 21.15 contro il Modena”.

Factory della Comunicazione