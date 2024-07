Raspadori pronto al riscatto: l’attaccante vuole svoltare con l’aiuto di Conte

Il Napoli, dopo tre giorni di riposo, riprenderà nella giornata di domani a Castel di Sangro la preparazione. Gli azzurri resteranno nella località abruzzese fino al 9 agosto, vigilia della sfida al Modena valida per la Coppa Italia. Rispetto al lavoro svolto a Dimaro, saranno presenti anche diversi calciatori reduci dalle spedizioni con le rispettive nazionali. Tra questi, nella folta rappresentanza azzurra reduce da Euro ‘24 con l’Italia c’è anche Giacomo Raspadori.

L’attaccante del Napoli – riporta Il Mattino oggi in edicola – è stato al centro di tante voci di mercato in questo periodo. Sia per una collocazione specifica nel reparto offensivo che ancora si fatica ad attribuirgli, sia per alcuni rumors di mercato che lo vedevano altrove o comunque lontano dagli schemi del nuovo scacchiere azzurro. Non è un mistero, ad esempio, che la Juventus ci abbia fatto più di un pensierino (Giuntoli è sempre stato un suo estimatore ed anche Thiago Motta lo vedrebbe bene nel suo spartito tattico).

Raspadori non è sul mercato e non si muove da Napoli. Sarà una freccia in più nella faretra di Antonio Conte che non vede l’ora di conoscerlo personalmente dopo averlo sentito più volte al telefono (come lo stesso Raspadori ha ammesso durante l’esperienza con gli azzurri di Spalletti di stanza in Germania).