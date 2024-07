“ORA OSI E’ UN FRENO” – Stallo col PsG, intanto Lukaku non convocato dal Chelsea per gli U.S.A.

Osi & Rom, il gioco dei 9

Manca l’intesa tra il club azzurro e il Psg per il bomber nigeriano: senza una svolta, andrà in Abruzzo

Il Chelsea ha escluso l’attaccante dalla tournée estiva negli States: un segnale molto chiaro sul futuro

Il Napoli aspetta Lukaku ma Victor blocca l’affare

È i l gioco dei 9. Anche se in fondo assomiglia tanto a una guerra di nervi. Il Napoli partirà domani per il ritiro di Castel di Sangro, la seconda fase della preparazione estiva dopo gli undici giorni trascorsi a Dimaro, ma la situazione di Victor Osimhen non s’è ancora sbloccata: se oggi non ci saranno novità tali da giustificarne l’esclusione, Osi sarà regolarmente convocato per il ciclo di lavoro in Abruzzo fino a novità.

Di conseguenza, in questo momento è congelata anche la posizione di Romelu Lukaku, l’altro uomo dell’incastro di centravanti che si sviluppa sui lati del triangolo Napoli-Parigi-Londra. Congelata o giù di lì. Rispetto al biondo collega, infatti, Rom può raccontare una novità, anche rilevante: il Chelsea, infatti, non lo ha convocato per la tournée negli Stati Uniti che fino all’8 agosto vedrà i Blues all’opera contro Vrexham, Celtic, Club America, Manchester City e Real Madrid; e come lui anche il talento nazionale Casadei, Kepa, Chalobah, Fofana e Sarr. Insomma, un segnale importante. In linea con la tribuna – cioè la sedia a bordocampo – da cui sabato scorso Osimhen ha guardato l’amichevole di chiusura del ciclo a Dimaro contro il Mantova, pur avendo partecipato alla seduta di allenamento della mattina: questione di feeling di mercato. Di connessione: di questi tempi, certe storie vanno lette e interpretate così. Al netto delle smentite di sorta che fanno parte del gioco. Il gioco dei 9.

