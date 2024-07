Napoli, ecco la posizione tattica che Conte intende attribuire a Raspadori

Il Mattino oggi in edicola si focalizza su Giacomo Raspadori, pronto a ripartire col Napoli sotto la guida di Antonio Conte dopo una stagione abbastanza complicata. Quale collocazione tattica sarà attribuita a Jack? Potrà giocare sia come trequartista stretto alle spalle della prima punta, sia – nell’eventualità – come centravanti atipico in caso di assenza del bomber di turno. Conte immagina dunque più soluzioni offensive per impiegare Raspadori nel Napoli con una certa continuità. Per l’ex Sassuolo, legato agli azzurri da un contratto valido ancora per quattro anni, potrebbero aprirsi scenari ed opportunità importanti all’ombra del Vesuvio dopo due anni da gregario di lusso, nonostante lo scudetto conquistato alla prima stagione.

Finora, infatti, Raspadori non è mai stato impiegato con continuità in maglia azzurra. Ma Antonio Conte crede fermamente nelle sue potenzialità: appuntamento a domani, quando Jack sbarcherà in Abruzzo pronto a riconquistare il Napoli.