Lucchesi: “Osimhen? Le parti troveranno un accordo. Il Napoli potrebbe accontentarsi di questa formula”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Pisa. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Nella sua carriera le è mai capitato di assistere ad una smentita, tramite comunicato, di un club su una voce di mercato?

“Difficile, raro. Sono dinamiche che ti aspetti da un club quotato in borsa come la Juve, dovendo fronteggiare gli obblighi di trasparenza. Sarebbe stato ipotizzabile, infatti, in una operazione come quella di Chiesa. Non escludo una ripicca di De Laurentiis. Il presidente è un uomo di grande personalità, che ha dimostrato di non mandarle a dire e potrebbe anche avere la memoria lunga sui rapporti con certi quotidiani”.

Conte è uno di quegli allenatori che porta punti al termine della stagione?

“Sia in termini diretti, per il lavoro svolto, sia in termini indiretti, per il modo manageriale con cui intende il ruolo. È un valore aggiunto che contribuisce a lavorare sull’aspetto manageriale. È l’acquisto migliore che ha fatto il Napoli. Sta nascendo un Napoli 3.0, dopo la versione 2.0 dello scudetto”.

Il tecnico può essere decisivo negli acquisti?

“Sicuramente sì. Ha un peso specifico, sposta gli equilibri. Oltre il blasone di Napoli, la sua bellezza e l’importanza degli obiettivi sportivi, i profili a cui ambisce il club sono da contendere con altre squadre importanti e, dunque, Conte è una figura che può affascinare un calciatore ed essere determinante nella trattativa”.

Dopo aver trattato Chiesa, la Roma va forte su Soulè. Crede sia tramontata definitivamente la pista che portava all’esterno italiano o può essere una strategia per mettere fretta al calciatore?

“Non si lascia mai una posta per un’altra, spesso una è utile per strumentalizzarne una. Inoltre, non c’è mai certezza nel mercato. Sono sicuro si stia lavorando in parallelo su più piste. Chiesa, però, sarebbe funzionale sia alla Roma che al Napoli”.

Per Osimhen, tornare in Francia sarebbe un passo indietro?