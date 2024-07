Kvara è tornato a Napoli, pronto e carico. Parigi può attendere

L’esterno del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia è tornato a Napoli, pronto a mettersi a disposizione di mister Conte e cominciare il secondo ritiro che si terrà a Castel Di Sangro. Il Corriere dello Sport scrive: “Kvara va in città. È già in città: da ieri a Napoli, pimpante e carico, pronto per cominciare ufficialmente la sua terza stagione azzurra così come voleva Antonio Conte. Non era il momento di cambiare tonalità e di sfumare verso una maglia blu parigino, quello del Psg, il club che ha ovviamente creato scompiglio tra i suoi pensieri con un’offerta di stipendio da 11 milioni a stagione, ma non tra quelli di Aurelio De Laurentiis: Nasser Al-Khelaifi s’è spinto a mettere sul tavolo 110 milioni per incorniciare in salotto il capolavoro georgiano e poi ne ha aggiunti altri 90 per un pacchetto unico con Osimhen, ma l’incedibilità inderogabile di Kvaratskhelia decretata da Adl ha mandato all’aria tutti i piani francesi. Conte, a un certo punto, s’è anche stufato di ribadire che Khvicha sarebbe rimasto al centro del progetto tecnico suo e di nessun altro allenatore, ma alla fine il sipario è calato. E il suo aereo è atterrato: ieri mattina all’aeroporto di Capodichino, dicevamo, tra tifosi e turisti. E domani sarà al centro sportivo di Castel Volturno, pronto a partire per il ritiro di Castel di Sangro insieme con il gruppo: un mesetto fa sembrava che la storia potesse finire, e invece Kvara è arrivato in perfetto anticipo. Come un fulmine. A modo suo”.

Factory della Comunicazione