Jeda, ex calc.: “Neres? In questi anni ha cambiato molti club, ma è da prendere tutta la vita”

L’ex calciatore Jeda, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Neres? Conte per me è in grado di rivitalizzare tutti i calciatori in maniera importante, perché è un allenatore che sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Se lo vuole lui allora vuol dire che sa come farlo rendere. In questi anni ha cambiato molti club, ma è da prendere tutta la vita. Mi aspettavo di più dal suo rendimento, per me doveva aspirare alla nazionale, ed invece non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. Il prezzo è bello alto, soprattutto per il calcio italiano ed a quelle cifre devi acquistare un calciatore che ti faccia la differenza. Poi secondo me il Napoli deve ragionare anche e soprattutto in termini di uscite perché così puoi finanziare gli eventuali acquisti. Lukaku è l’attaccante giusto per Conte, ritroverebbe il suo maestro. Parliamo poi del Napoli, di una grande squadra non una qualsiasi, quindi credo che per lui sia un onore e con quell’allenatore poi tornare alla forma straordinaria vista all’Inter. Se sta bene, per il calcio di Conte lui è devastante. Poi avresti anche Kvaraskhelia che ha grandissima qualità, quindi io poi soldi da investire li metterei tutti su zone dove sei meno coperto, quindi non prenderei Neres perché hai altri esterni ma magari mi coprirei nei ruoli dove sei più scoperto”.

Factory della Comunicazione