“Il Mattino” – Osimhen, dove va? L’agente Calenda vola a Parigi

Parigi val bene una messa . Mai come in questo caso la frase attribuita ad Enrico IV di Borbone sarebbe azzeccata per mettere fine alla telenovela estiva sull’attaccante, incoronare Victor Osimhen al Parco dei Principi ed innescare l’effetto domino con Romelu Lukaku che aspetta solo un cenno per prendere il posto del nigeriano e riabbracciare il suo mentore, Antonio Conte . Di mezzo però c’è una distanza ancora troppo netta tra l’offerta del Psg e la richiesta del Napoli. Il club transalpino non intende pagare la clausola (da 120 milioni di euro) fissata a dicembre scorso dal club azzurro di concerto con il manager dell’attaccante (Calenda), chiede uno sconto a DeLa e rifiuta di inserire nell’operazione eventuali contropartite tecniche. Il magnate qatariota Nasser Al-Khelaifi , patron del club transalpino, non sembra spingersi oltre gli 85 milioni di euro per Osi che avrebbe il compito di sostituire Kylian Mbappé sulle rive della Senna. De Laurentiis sarebbe anche pronto a trattare, ma non certo a quelle cifre. E comunque non al di sotto dei 100 milioni di euro. Una fase di stallo, insomma, che tiene in scacco più pedine. L’agente dell’attaccante è al lavoro da tempo per tentare di sbloccare l’impasse e favorire così il buon esito dell’operazione. La forbice tra domanda ed offerta però rischia di tagliare la trattativa fino a correre il rischio di troncarla di netto.