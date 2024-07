TMW – A centrocampo si guarda con interesse a due profili graditi a Conte: i nomi

Secondo il portale TMW, il Napoli sarebbe interessato a due profili abili ad agire da incursori per il proprio centrocampo. Il primo è quello di Cesare Casadei, prodotto del vivaio dell’Inter reduce dalle esperienze con Chelsea e Leicester entrambe sotto la guida di Enzo Maresca. La mancata convocazione del giovane centrocampista per la tournée dei blues negli USA conferma che il tecnico italiano non sia troppo intenzionato a puntare sull’ex Inter.

Gli azzurri hanno quindi individuato in Casadei un rinforzo ideale per il centrocampo di Conte, deciso ad aggiungere un incursore al reparto nevralgico. In aiuto del tecnico, la volontà del giocatore di far ritorno in Italia dopo un biennio poco fortunato in Inghilterra.

In alternativa, il Napoli ha effettuato un sondaggio per Tanner Tessmann del Venezia, determinato a lasciare i lagunari in questa sessione di mercato e già vicino all’Inter nei giorni scorsi.