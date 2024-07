Sky, Modugno: “Sono fiducioso su Osimhen, alla fine verrà ceduto dal Napoli”

“Sono fiducioso, alla fine per me Osimhen sarà ceduto dal Napoli. L’azienda Osimhen, nel suo bilancio di previsione, mette la prossima squadra, l’ingaggio, i diritti d’immagine e una sponsorizzazione multinazionaleche potrebbe firmare: sono tanti soldi che guadagnerebbe, qualora cambiasse aria. Il Napoli e il PSG, dal canto loro, hanno bisogno di tempo.

Factory della Comunicazione

I francesi – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – non buttano più i soldi come prima, per principio: hanno deciso di agire così da qualche anno, dopo non aver vinto la Champions nonostante i tanti milioni spesi. Vogliono costruire una squadra e devono prestare attenzione al bilancio:

Nasser Al-Khelaïfi è anche presidente dell’ECA e deve dare un messaggio. Se il PSG comprasse Osimhen senza cedere prima qualcuno, rischierebbe di dover svendere Goncalo Ramos e Kolo Muani: è una questione di comunicazione, perché se altre squadre vedono che spendi 100 milioni per Victor, poi ti offrono di meno per i tuoi attaccanti. Il club transalpino sa che il Napoli non può trattenere Osimhen: il club azzurro ha un accordo col giocatore per cederlo, dopo il ‘bonus’ dell’anno scorso, una sorta di premio concretizzatosi in 10 milioni di euro con l’ultimo rinnovo.