Serie B: Rivoluzione portieri, la situazione

Se c’è un ruolo che sta facendo registrare parecchie novità in questo complicato mercato di Serie B, è quello del portiere. Il Brescia ha rinnovato la fiducia al suo trio: Lezzerini titolare, Avella e Andrenacci.

Factory della Comunicazione

La Carrarese ha rinnovato il prestito di Bleve dal Lecce dopo la promozione, idem il Cesena che ha tenuto l’esperto Pisseri. Al Cittadella c’è ancora Kastrati, mentre a Frosinone è stato promosso titolare Cerofolini.

Due club hanno fatto la rivoluzione totale prendendo due nuovi portieri. Al Catanzaro è arrivato Pigliacelli dal Palermo, mentre allo Spezia, Bertinato dal Venezia.

Uno dei colpi più importanti, l’ha fatto il Palermo, che ha riportato in Italia la garanzia Alfred Gomis.

Alla Salernitana è rientrato Sepe dalla Lazio e così almeno la porta non è un problema; alla Sampdoria è tornato un certo Audero (dall’Inter), che è un lusso per la categoria e soprattutto è una delle principali fonti di introiti per il club, quindi la sua permanenza a Genova non è scontata: al momento giocherebbe lui, se parte in rosa c’è ancora Ravaglia; al Sassuolo infine si rivede Turati, che dopo la retrocessione di Frosinone avrebbe voluto restare in A, ma per ora il mercato non gli porta soddisfazione, anzi: la concorrenza con Consigli potrebbe mettere a repentaglio anche il posto da titolare.