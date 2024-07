L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen è sicuramente in uscita, ma la trattativa col PSG ha subito una brusca frenata dovuta a diversi fattori, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Ma per concretizzare il ritorno di Osimhen in Francia servono altre tappe. Il Psg infatti vuol prima definire alcune operazioni in uscita, in particolare quelle di Kolo Muani e Gonçalo Ramos, che sono stati anche offerti al club azzurro senza ottenere segnali di gradimento. Nella trattativa invece il Napoli avrebbe voluto eventualmente inserire Kang-in Lee. Ma l’esterno sudcoreano non è ritenuto in vendita dal club parigino. Il nodo finale è quello legato alla cifra per cedere Osimhen. De Laurentiis non sembra disposto a far sconti sull’importo della clausola rescissoria, ma i tempi della trattativa potrebbero suggerire uno “sconto”. Per arrivare alla svolta conclusiva. In pratica, da quei 130 milioni di base si potrebbe scendere, ma non al di sotto di quota 100. Magari inserendo una serie di bonus. Così la trattativa, pur tra qualche frenata, resta quanto mai viva. Aspettano Osimhen e Lukaku, come anche Antonio Conte e Luis Enrique. Napoli e Paris Saint Germain, a loro volta, attendono l’attimo che sia reciprocamente propizio per chiudere l’affare”.

Factory della Comunicazione