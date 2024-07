In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, allenatore, che ha parlato del calciomercato del Napoli:

“La difesa del Napoli è già migliorata rispetto allo scorso anno, almeno per gli acquisti fatti. Buongiorno e Rafa Marin hanno caratteristiche giuste per Conte e sta facendo passi in avanti anche dal punto di vista dell’assetto. L’equilibrio sarà la parola chiave del nuovo Napoli.

L’attacco oltre Lukaku?

Il Napoli ha ancora Simeone, ma terrei più Cheddira. E’ per una questione di motivazioni, visto che al terzo anno non sarebbe ideale per lui fare la riserva. Lo accontenterei e darei a Cheddira la possibilità di incidere quando c’è da dare rifiato a Lukaku. Ora a Castel di Sangro arriveranno tutti i big delle Nazionali e vedremo le vere gerarchie di Conte. Antonio è un allenatore che ha bisogno di tanto campo e non fare le coppe aiuterà tanto il Napoli a raggiungere subito un’identità chiara. E’ un vantaggio importante anche per la condizione fisica.

Kim?