L’andamento della trattativa per Osimhen si riflette sulla situazione Lukaku

Nella trattativa tra il Napoli ed il PSG per la cessione di Victor Osimhen si è verificata una brusca frenata da parte del club francese, il che però si ripercuote automaticamente sulla situazione che riguarda l’arrivo in azzurro di Romelu Lukaku, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Un’attesa che si riflette pure nella posizione di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è il candidato a rilevare Osimhen al centro dell’attacco del Napoli. Una soluzione nata con la “benedizione” di Antonio Conte, che ha avuto l’ex romanista come suo goleador in due stagioni all’Inter. Lukaku si è praticamente promesso al Napoli, si sta allenando aspettando la chiamata per raggiungere gli azzurri. Così come è in attesa di prossimi sviluppi lo stesso Osimhen. La decisione di separarsi dal Napoli è ormai sancita da tempo anche con un accordo con il presidente De Laurentiis: una partenza peraltro accettata da Conte. Il nigeriano ha messo in lista d’attesa la possibilità di trasferirsi in Arabia, allo stesso tempo ha congelato il suo sogno di giocare in Premier. E si è concentrato sulla prospettive che gli offre il Paris Saint Germain, anche con la chance di tornare a esibirsi sul prestigioso palcoscenico della Champions”.

