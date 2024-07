Foschi: “Il Napoli si sta incartando sull’affare Osimhen. Miglior acquisto in Serie A? Buogiorno!”

“Sull’affare Osimhen il Napoli secondo me si sta un po’ incartando perché gli altri club sanno che deve andare via. E’ tutto normale, per carità, nel mercato, ma Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – probabilmente il Napoli avrebbe dovuto venderlo già lo scorso anno, quando ha ricevuto offerte importanti. Mi rendo conto che la cessione sarebbe stata mal digerita dalla piazza, che aveva già perso Kim e soprattutto Spalletti. – ha detto il dirigente anel corso di

Ma il mondo del calcio oggi va così e non come ai miei tempi: forse anche per questo sono felice di non farne parte in questo momento. Non è colpa del Napoli: la verità è che calciatori e agenti hanno troppo potere oggi. Il Napoli lo scorso anno ha reputato, giustamente, di non cederlo ed ora sta pagando dazio. Il miglior acquisto sin qui in serie A? Non ho dubbi, è Buongiorno: il Napoli ha acquistato un grandissimo difensore, sarà titolare fisso in Nazionale”.