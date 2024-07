David Neres è il profilo perfetto per il nuovo progetto di Conte, ecco perchè

Il Napoli dice addio a Jesper Lindstrom, che troverà casa all’Everton, e nel contempo si fionda su David Neres del Benfica, profilo perfetto per il nuovo Napoli, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Il profilo è di quelli perfetti per il progetto che sta nascendo. Talentuoso, esperto, vincente. E non a casa è finito nel mirino del Napoli non appena è arrivata la prima offerta ufficiale dell’Everton per Jesper Lindstrom, al passo d’addio. Gli azzurri hanno messo gli occhi su David Neres del Benfica, ex Ajax, giocatore che vanta anche 36 presenze con sette reti in Champions League. Napoli e Everton sono infatti d’accordo su tutto: prestito oneroso con diritto di ricatto, affare intorno ai 23 milioni complessivi se tra un anno il club inglese dovesse esercitare il diritto a proprio favore. Guarda caso, più o meno ciò che vuole il Benfica per lasciare andare Neres. E chissà che allora anche il Napoli non possa avanzare un’offerta con la stessa formula al club lusitano, che ha bisogno di vendere e anche con una certa fretta e – soprattutto – non vuole tenersi uno scontento in casa. Neres, infatti, ha detto chiaramente ai dirigenti portoghesi che non intende passare un’altra stagione all’ombra di Angel Di Maria, un mito per i tifosi del Benfica e un giocatore indispensabile per staff tecnico e società. Ha chiesto di andare via e il club vuole accontentarlo. E il Napoli si è fatto avanti, proprio grazie alla nuova liquidità in arrivo per Lindstrom, che sta discutendo i dettagli del nuovo accordo con l’Everton e che presto dovrebbe firmare il suo nuovo contratto”.

