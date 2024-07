“Napoli, ottime indicazioni dalle amichevoli. Scudetto? Azzurri possono competere!”

Gaetano Fontana, allenatore, ha parlato ai microfoni di Punto Nuovo Sport del Napoli. Gli azzurri, concluso il ritiro a Dimaro, proseguiranno la preparazione nei prossimi giorni a Castel di Sangro.

“Le indicazioni delle amichevoli sono ottime. Anguissa visto col Mantova è un giocatore già recuperato, ma ora la squadra deve metabolizzare i carichi di lavoro e prendere smalto. Anguissa ha una struttura importante e ritrovarlo al 100% sarà cruciale per tornare ad alto livello. Conte dà tanto e giustamente pretende tanto dai suoi. Penso a Kvara che sta già spingendo durante gli allenamenti in vacanza. Vuole farsi trovare pronto, ma sono sicuro che tutti i big del Napoli stanno già lavorando per essere al top al rientro. Conte può contare su uno staff difficile da riscontrare in Europa. C’è una preparazione ed una programmazione a livelli stellari, non è scontato neanche al massimo delle competizioni. Napoli già da Scudetto? Non è una condanna correre per lo Scudetto. Gli azzurri sono un club di alto livello e devono competere per vincere, sempre. Quindi ci sta che le avversarie aggiungano pressione, ma fa parte del gioco. Chi arriva a Napoli deve essere consapevole che si gioca per vincere ora che c’è Conte, altrimenti lo stesso Conte lo trita e lo butta via. Nessun proviamoci, il Napoli va in campo per la posta più importante in palio!”.