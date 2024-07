“Napoli, fame di riscatto farà la differenza quest’anno. Lukaku? Ultime due stagioni difficili, ma è un campione”

Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Punto Nuovo Sport degli azzurri, reduci dalla prima parte della preparazione in quel di Dimaro.

“Ogni allenatore dà sfogo alle proprie fantasie in ritiro! Conte ha il suo metodo di lavoro e lo usa come cliché preparativo. Il Napoli ha il vantaggio di non fare tournée e può gestire i carichi di lavoro con più tranquillità. Poi gli azzurri quest’anno non faranno le coppe e anche questo è un aspetto nuovo da dover programmare. Il rientro dei Nazionali? Chi è andato all’Europeo o in Copa America ha comunque tenuto allenamenti importanti con la Nazionale, quindi è già in forma. Qualche giorno di recupero e di allenamento con i compagni e torneranno tutti allo stesso livello. Quest’anno poi inciderà tanto la fame di riscatto e la fame dei nuovi che sono arrivati. Quando andammo via con Mazzarri nel 2013, arrivò Benitez e portò una nuova mentalità nel Napoli con tanti campioni e acquisti, fino ad allora, poco avvezzi alla gestione De Laurentiis. Ora con Conte può replicarsi quel processo di rifondazione e rinnovamento che tutti si attendevano dopo lo scorso anno. Dubbi sulla tenuta fisica di Lukaku? Se l’ha voluto Conte, saprà come gestirlo atleticamente senza stressarlo o farlo incappare in infortuni. Lukaku viene da due stagioni poco felici e vorrà dimostrare che non è un giocatore finito, anzi. Poi è un campione, non sottovalutiamo questo aspetto”.