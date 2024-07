Minervini: “De Laurentiis ha capito i suoi errori e si affida ai suoi collaboratori”

tuttoNapoli.net: “

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, giornalista e vicedirettore diha avuto un effetto incredibile, ci ha catapultati in un nuovo anno, con la convinzione di poter lottare per lo scudetto e, soprattutto, ridando vitalità al progetto. Il presidente De Laurentiis gongola e questo ci fa capire come abbia compreso i propri errori, avendo puntato sul migliore tecnico su piazza. Ancora una volta, sta avendo ragione lui. C’è stato già qualche segnale nella conferenza di presentazione. Ho visto unche avrebbe voluto intervenire, ma non l’ha fatto. C’è qualche frase che ogni tanto lancia, ma significativa. Parla di risemina e poi afferma che sono i suoi collaboratori a riseminare. Unche ha smesso di parlare in prima persona, affidandosi a personalità che hanno bisogno di essere indipendenti. Una figura comenon c’è mai stata. Rappresenta una svolta epocale per la gestione di questo club. La sua storia parla per lui ed averlo nelsignifica tanto. Abbiamo vinto uno scudetto ma ora stiamo strutturando il club, con un progetto che prevederà anche di ripartire dai giovani con l’. Il mercato dello scorso anno è stato oggetto di discussione. Il campo ha dato i suoi verdetti, inappellabili. Nella stagione dello scorso anno nessuno era giudicabile, naturalmente, ma vi erano le aspettative dello scudetto. Ciò detto,è stato acquistato con un anno di ritardo. Lo stessoavrebbe dovuto essere inserito al fianco di un giocatore come l’ex, inoltre, non era il calciatore adatto ad un tecnico comesa che anche quest’anno non avrà molto spazio e può avere mercato.è affamato, ha quella cattiveria cheesige. Dunque, si può monetizzare cone far crescere, prodotto della gestione. L’obiettivo è tornare ined è raggiungibile. I valori della rosa restano immutati e l’aspetto motivazionale è tutto nello sport. Poi, non avendo le coppe e potendo beneficiare della gestione di un tecnico che migliora ogni calciatore che allena, le prospettive sono buone. Se ci saranno ulteriori operazioni di mercato, come, di cui si parla nelle ultime ore, edcon un bel centrocampista, gli azzurri potrebbero anche dar fastidio all’. Suvanno fatti due discorsi. Il mercato, stagnante, dei bomber fatica ad offrire degli attaccanti affidabili. Si pensa chepossa essere un crack, ma a che cifre? Per un club che punta a tornare insi può pensare a, compatibile agli obiettivi e le possibilità dei partenopei. Il belga è uno che fa la differenza. Poi, c’èe per luisi butterebbe nel fuoco. Ha detto no a tutti, aspettando il. Questo vuol dire tanto, avrà fame. Certo, dal modus operandi delmi sarei aspettato che fosse affiancato da una promessa. Bisogna anche considerare che, connon sarà alternativo apotrà essere impiegato da trequartista, dove può fare molto bene. In alternativa, andrebbe ceduto. Scambio? Sono favorevole a questa operazione. Per quello che è il momento attuale e temo chepossa fare molto bene in bianconero. Tuttavia,sarebbe tanta roba.esterno destro? In un 3-4-2-1 faccio fatica a vederlo lì. In un calcio così dispendioso si disperderebbero le sue qualità. Questo ragazzo ha tiro, qualità, corsa.? Un giocatore molto dinamico, abituato a pensare veloce. Ha avuto un maestro comeche impone un certo tipo di calcio. Rispetto apuò garantire una variante. Bisognerà anche capire come lo slovacco si adatterà al nuovo assetto di gioco. Il, difatti, dovrà affidarsi a quelle che siano delle alternative tattiche, a giocatori che, entrando, possa garantire qualcosa di diverso“.