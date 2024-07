Maradona, scontro tra i figli e Stefano Ceci

Nonostante sia morto da 4 anni, Diego Armando Maradona continua a far parlare, ma stavolta non per le sue gesta sportive: lo scontro tra i figli del dieci argentino e Stefano Ceci, assistente del Pibe da vent’anni e tuttora titolare dei suoi diritti di immagine, è arrivato al punto di rottura. Ceci aveva usato parole forti alla morte di Maradona, parlando di chi “svuotava il frigorifero” poco dopo la morte del calciatore. Il riferimento, per Claudia Villafane e i figli di Diego, era rivolto a loro: questo ha fatto partire una denuncia per diffamazione, presentata alla questura di Roma. D’altro canto, è arrivato ai quattro (Claudia Villafane, le figlie Dalma e Giannina e Diego Mardona jr.) l’avviso di chiusura di indagini firmato dal pm della Procura di Napoli per aver definito sui social Ceci “un malintenzionato che non cessa di voler approfittare e sfruttare il nome e l’immagine di nostro padre“. Come dimenticare, poi, le accuse rivolte allo stesso per la commercializzazione delle maglie del Napoli con la faccia di Maradona dalla metà della stagione 2021/2022. A ciò, si aggiunge anche l’inizio del processo per la morte di Maradona in Argentina e la questione dell’eredità.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino