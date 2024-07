L’amore di Mertens per Napoli: “Voglio vivere lì”. Su Lukaku: “Con lui si punta a vincere”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport Dries Mertens ha parlato del suo amore per Napoli ed espresso il suo desiderio per il futuro di vivere nella città campana: “Napoli? Voglio vivere lì. Mi manca la mia casa, così come tanti aspetti della mia vecchia vita. Uscivo senza auto, passeggiavo in centro e cenavo in mezzo alla gente. Era la mia dimensione. Mi sento belga o napoletano? Mia moglie me lo chiede spesso. Quando torno in Belgio, così come a Istanbul, giro per strada e mi sento napoletano“. Il belga ha speso alcune parole anche su Antonio Conte: “Ho sentito Conte e mi ha fatto una bella impressione. È una brava persona ed un grande allenatore, ha carisma, è l’uomo giusto al posto giusto. Per i calciatori del Napoli ci sarà da pedalare, ma va bene così“. Infine, Mertens ha parlato anche dell’eventuale arrivo di Lukaku a Napoli: “Romelu è un grande amico e un ottimo attaccante. Vederlo a Napoli mi farebbe molto piacere perché con lui puoi puntare a vincere“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino