Esclusiva KK: “CONTE E’ LO SCUDETTO DEL NAPOLI” Cds Campania: “Lui è stata la nostra fortuna!”

KOULIBALY: «L’ho sentito da poco so che sta massacrando i ragazzi. Sicuramente riporterà il Napoli in cima, minimo in Champions, poi chissà. Con lui lo scudetto è possibile» «conte ora facci sognare»

L’ex azzurro, neo campione in Saudi League con l’Al-Hilal, tra calcio e progetti benefici.

I l campione, l’uomo, l’imprenditore. Il tifoso: «Ora ripartiamo con altre basi, c’è Antonio Conte e possiamo sognare». Kalidou Koulibaly ha una cosa in comune con il nuovo allenatore del Napoli: parla come se la sua vita fosse stata sempre azzurra. Come se lo fosse ancora: «Io sono napoletano e lo sarò all’infinito. Venerdì ho visto la presentazione della squadra con il pc, ho la sensazione di essere uno di loro». E invece oggi indossa la maglia blu dell’Al-Hilal dei record e vive a Riyad. Di notte: «In Arabia Saudita è la normalità: di giorno ci sono 45 gradi, non c’è nessuno per strada, e così la gente esce la sera e sta fuori fino alle 4 o le 5. I negozi chiudono alle 2 e trovi anche i bambini che giocano nei parchi. Noi ci alleniamo di notte». In questo periodo è in ritiro con il suo club a Bad Erlach, in Austria, 60 chilometri da Vienna e quasi 600 dalla Val di Sole. Altro clima, altri orari. «Mi ricorda un po’ Dimaro».

Ha sentito i suoi vecchi compagni?

«Sì, ho parlato con Anguissa: mi ha raccontato subito della preparazione. Conte ha detto ai ragazzi che li porterà al limite mentale e fisico per capire su chi poter contare. Io aspetto il ritorno di Giovanni. Di Lorenzo: il nostro capitano è fondamentale. Molto forte. Gli voglio tanto bene: contiamo su di lui per una grande stagione, soprattutto io». Ha parlato anche con Osimhen?

«No, ma lo farò: quando ci sono il mercato e scelte delicate preferisco evitare, si rischia di influenzare». Se esce Osi, entra Lukaku.

«Conosciamo Rom, ho giocato tantissime partite contro di lui, è un centravanti molto importante che con Conte ha disputato le stagioni migliori della sua carriera. Tutto dipende da Victor, ma eventualmente penso che possa essere l’erede giusto. A Napoli, in questa squadra e con questo popolo, può fare grandi cose e acquisire tanta forza».

Buongiorno può essere l’erede di Koulibaly?

«Più che altro di Kim! Difensore molto importante, giovane e nazionale italiano. Per vincere i campionati servono i migliori e lui ha esperienza e forza. È il giocatore giusto e ha fatto la scelta giusta: Napoli gli può dare tante soddisfazioni. Anche Marin è reduce da una buona stagione».

