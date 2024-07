Il Mattino – Osimhen era sicuro di andare via prima di questo weekend, ma qualcosa è andato storto

La situazione di Victor Osimhen comincia a diventare insidiosa, la sua cessione è certa, ma i tempi sembrano allungarsi, il che non è un buon segnale per il mercato del Napoli. Il Mattino scrive: “Osimhen e il Napoli hanno le idee chiarissime. E poiché sta per scoccare l’ora X, ecco che è meglio preservare le gambe del campionissimo. Neppure mezzo minuto in campo con il Mantova. Esattamente come era nei piani. Ora una decisione verrà presa nei prossimi sette giorni. E’ ovvio che Osimhen andrà via, ma poiché i 120 milioni servono per i ritocchi di cui Conte ha fatto richiesta, bisogna fare in fretta. Calenda è stato a lungo a Parigi: ma il Napoli non ha ancora il segnale che si aspettava. De Laurentiis mostra una certa serenità, ma ovvio che è una situazione che col passare del tempo può iniziare a diventare pesante. Ma tutti erano certi che Calenda, il suo procuratore, avesse già fatto quadrare il cerchio. Osimhen era sicuro di andar via prima di questo week-end ma qualcosa è andato storto. Se il Napoli dice no ai 90 milioni del PSG e l’Al Ahli attende ancora l’attimo decisivo per sferrare il contrattacco”.

Factory della Comunicazione