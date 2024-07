CdS – Napoli-Mantova 3-0, arrivano le prime risposte per Conte

Il Napoli ha battuto ieri il Mantova in amichevole per 3-0, a Dimaro Folgarida, dove la squadra ha svolto il primo dei due ritiri di preparazione alla nuova stagione calcistica. Per Antonio Conte sono arrivate le prime risposte, come sottolinea il Corriere dello Sport. “A l 17′ del primo tempo, il Napoli è già in vantaggio per 3-0 e sul campo del Comunale di Carciato cominciano a spuntare i primi fiori della risemina di Antonio Conte. Fiori, beh, non rende bene l’idea della fase iniziale della seconda e ultima amichevole del ritiro in Val di Sole contro il Mantova di Possanzini, neopromosso in Serie B, calcio di ottimo livello: per una ventina di minuti abbondanti, gli azzurri somigliano più a una serie di piante carnivore. Undici calciatori feroci come il loro allenatore, con l’Anaune seduto in panchina a guardare l’intera partita e ieri invece in piedi a incitare i suoi dal primo all’ultimo istante. Conte aveva annunciato gambe pesanti e tremenda fatica, eppure all’inizio la squadra aggredisce, pressa altissimo, gioca sull’uomo, corre e stordisce gli avversari. E segna i famosi tre gol che chiuderanno la giornata: Lindstrom al 4′, Spinazzola all’11’ e Cheddira al 17′. In mezzo, almeno due o tre occasioni limpide con Marin e Cheddira. Poi, la fatica arriva davvero ma la lucidità non sparisce mai del tutto e comincia una discreta gestione con appena un paio di amnesie: niente, considerando il periodo. Tutti ottimi segnali. Il Napoli oggi lascerà il Trentino con una certezza: Conte è già entrato nella testa e nell’anima della squadra”.

Factory della Comunicazione